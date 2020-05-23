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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 845846847848

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:16

Kevin
Ну я так понял, что коллега собрался 100-гривенный столб пополнить годовым бюджетом страны и тут незадача :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:26

Vorlon изначально речь шла о пополнении, не превышающей изначальную сумму.
lloydbanksua
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Повідомлень: 25
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Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:30

lloydbanksua
и ещё по депозитам вроде убрали ограничение по пополнению вкладов (не больше первоначальной суммы)


В любом случае такого ограничения не было. И сейчас нет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:25

  Vorlon написав:lloydbanksua
и ещё по депозитам вроде убрали ограничение по пополнению вкладов (не больше первоначальной суммы)


В любом случае такого ограничения не было. И сейчас нет.

За три місяці до завершення депо ніззя поповнювати. Це не тут в СоСобанці?
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:17

Квесторе_поверніться
Этого никто не отменял. Но мы же не про срок говорим, а про сумму!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:31

Re: Конкорд

Через тиждень закінчуєтся перша з серії "Дохідних". Що буде з рахунком? Йти на поклон в банк чи автоматом закриють? Або перевипустять картку в іншому тарифі?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:35

Кочевник
Карта закроется, а счёт будет висеть.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:36

Re: Конкорд

Віддалено не закрити його?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 22:08

Кочевник
А кто за вас заявление напишет? Я в декабре специально посещал отделение для закрытия двух картсчетов, один из которых уже был без карты пару месяцев...
Vorlon
 
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