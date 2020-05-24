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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 тра, 2020 22:38
anikola13 написав:
До которого времени нужно пополнить виртуалку, чтобы проценты начислялись уже со следующего дня? И при пополнении виртуалки в субботу, проценты начисляться начинают с воскресенья или уже со вторника?
До 18-ти, по субботе - со вторника
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