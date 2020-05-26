Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 тра, 2020 22:38
anikola13 написав:
До которого времени нужно пополнить виртуалку, чтобы проценты начислялись уже со следующего дня? И при пополнении виртуалки в субботу, проценты начисляться начинают с воскресенья или уже со вторника?
До 18-ти, по субботе - со вторника
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Додано: Пон 25 тра, 2020 19:53
ricardo
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Додано: Пон 25 тра, 2020 20:18
Пусть лучше подумает откуда взялась идея поменять нормальные логины на номера телефонов.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 13:12
lloydbanksua написав:
Что-то банк в последнее время совсем не радует, только гайки и закручивает.
А як взагалі щодо стабільності банку?
ricardo
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Додано: Сер 27 тра, 2020 13:23
ricardo написав: lloydbanksua написав:
Что-то банк в последнее время совсем не радует, только гайки и закручивает.
А як взагалі щодо стабільності банку?
Тут можна глянути
https://concord.ua/uploads/1/9053-2020_04_01.pdf
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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http://prntscr.com/soqbod
а що там було?
Сосєдка залягла на дно
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Додано: Сер 27 тра, 2020 16:05
greenozon написав:
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У мене відкривається.
ricardo
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