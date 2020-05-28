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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 тра, 2020 22:38
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:53
Re: Конкорд
Додано: Пон 25 тра, 2020 20:18
Re: Конкорд
Пусть лучше подумает откуда взялась идея поменять нормальные логины на номера телефонов.
Додано: Сер 27 тра, 2020 13:12
Re: Конкорд
Додано: Сер 27 тра, 2020 13:23
Тут можна глянути
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Додано: Сер 27 тра, 2020 14:51
а що там було?
Сосєдка залягла на дно
+50грн !
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Додано: Сер 27 тра, 2020 16:05
Re: Конкорд
Додано: Чет 28 тра, 2020 23:03
АХТУНГ !
господа, упали %% на остаток по ван-карт ... но всего 14 грн. - это как?
у вас также?
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 28 тра, 2020 23:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 23:08
У нас Виртуалка, не знаю в каком она щас тарифе, но упало дофига
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 28 тра, 2020 23:19
Виртуалка. Посчитал - получилось примерно 10 с хвостиком.
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