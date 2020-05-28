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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 847848849850>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 22:38

  anikola13 написав:До которого времени нужно пополнить виртуалку, чтобы проценты начислялись уже со следующего дня? И при пополнении виртуалки в субботу, проценты начисляться начинают с воскресенья или уже со вторника?

До 18-ти, по субботе - со вторника
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:53

Re: Конкорд

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ricardo
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:18

Re: Конкорд



Пусть лучше подумает откуда взялась идея поменять нормальные логины на номера телефонов.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:12

Re: Конкорд

  lloydbanksua написав:Что-то банк в последнее время совсем не радует, только гайки и закручивает.


А як взагалі щодо стабільності банку?
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:23

  ricardo написав:
  lloydbanksua написав:Что-то банк в последнее время совсем не радует, только гайки и закручивает.


А як взагалі щодо стабільності банку?

Тут можна глянути
https://concord.ua/uploads/1/9053-2020_04_01.pdf
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:51

  ricardo написав:Зображення

https://www.facebook.com/elena.sosyedka


http://prntscr.com/soqbod

а що там було?
Сосєдка залягла на дно :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:05

Re: Конкорд

  greenozon написав:Сосєдка залягла на дно

У мене відкривається.
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 23:03

АХТУНГ !

господа, упали %% на остаток по ван-карт ... но всего 14 грн. - это как?
у вас также?
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 28 тра, 2020 23:08, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 23:08

У нас Виртуалка, не знаю в каком она щас тарифе, но упало дофига
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 23:19

Виртуалка. Посчитал - получилось примерно 10 с хвостиком.
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ingtrans
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