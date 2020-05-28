нуу меня на ванкарде ... 14 грн.пришло
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 23:22
нуу меня на ванкарде ... 14 грн.пришло
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Додано: Чет 28 тра, 2020 23:43
господа, пояните плиз тупому оленю, как можно подучить деньги с вирутальной карты в банкомате и кассе с использованием карты ?
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Додано: Чет 28 тра, 2020 23:49
Re: Конкорд
Гм, банкомат мабуть може бути модний з нфс, тобто зі смартом хоча не зовсі те...
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