нуу меня на ванкарде ... 14 грн.пришло
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 23:22
нуу меня на ванкарде ... 14 грн.пришло
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Додано: Чет 28 тра, 2020 23:43
господа, пояните плиз тупому оленю, как можно подучить деньги с вирутальной карты в банкомате и кассе с использованием карты ?
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Додано: Чет 28 тра, 2020 23:49
Re: Конкорд
Гм, банкомат мабуть може бути модний з нфс, тобто зі смартом хоча не зовсі те...
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:57
По виртуалке - в иконе пишут:
5. Начисление процентов на остаток средств на счете
- 11% годовых по счетам в UAH,
- 3% годовых по счетам в USD,
- 0% годовых по счетам в EUR
Начисляется на остаток средств от 100 грн./5 USD;
выплачивается в предпоследний рабочий день месяца, с удержанием соответствующих налогов
Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:59
mustbe
щас 10% и вирт и ванкарт с 25.05
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:01
А в иконе пока ещё рисуют 11%.
Видать, у соседок - 25 мая ещё не наступило
Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:13
ну да .. на сайте в тарифах пдф - 10%
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 02:18
В Запорожье когда-то был ЭКО по адресу ул. Космическая 122
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