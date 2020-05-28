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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 847848849850

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 23:22

  ingtrans написав:Виртуалка. Посчитал - получилось примерно 10 с хвостиком.


нуу меня на ванкарде ... 14 грн.пришло
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 23:43

господа, пояните плиз тупому оленю, как можно подучить деньги с вирутальной карты в банкомате и кассе с использованием карты ?

Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 23:49

Re: Конкорд

  IMPRINTER написав:подучить деньги с вирутальной карты в банкомате и кассе с использованием карты ?

Гм, банкомат мабуть може бути модний з нфс, тобто зі смартом :) хоча не зовсі те...
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:57

По виртуалке - в иконе пишут:
5. Начисление процентов на остаток средств на счете
- 11% годовых по счетам в UAH,
- 3% годовых по счетам в USD,
- 0% годовых по счетам в EUR
Начисляется на остаток средств от 100 грн./5 USD;
выплачивается в предпоследний рабочий день месяца, с удержанием соответствующих налогов
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:59

mustbe

щас 10% и вирт и ванкарт с 25.05
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:01

А в иконе пока ещё рисуют 11%.
Видать, у соседок - 25 мая ещё не наступило
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:13

  mustbe написав:А в иконе пока ещё рисуют 11%.
Видать, у соседок - 25 мая ещё не наступило


ну да .. на сайте в тарифах пдф - 10%
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 02:18

  Vorlon написав:lubarec
Нет и никогда не было. Аналогично в соседнем Днепре.
https://www.eko.com.ua/ua/network/


В Запорожье когда-то был ЭКО по адресу ул. Космическая 122
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 07:04

Re: Конкорд

  IMPRINTER написав:как можно подучить деньги с вирутальной карты в банкомате... с использованием карты ?
В банкомате никак. ПИН-код от карты не выдают, это стратегическая тайна. :D
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 08:55

  WachtAmRhein написав:В Запорожье когда-то был ЭКО по адресу ул. Космическая 122

Он и сейчас по-моему есть (рядом с моей работой) - но то совсем не тот Эко, а забегаловка типа синего АТБ.

В настоящем Эко я был однажды в Киеве рядом с вокзалом - то есть можно сказать, что я его посетил :)
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