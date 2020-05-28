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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:25
Vorlon "Эко"срач нельзя называть маркетом.Это даже не магазин,а какой-то грязный стихийный рынок.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:29
Re: Конкорд
Конкорд запустив кобренд з Еко маркетом?
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:51
Мне аж 0,33 грн налили. ГЛ обещала исправиться, ждём.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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