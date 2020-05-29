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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 848849850851

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:25

Vorlon "Эко"срач нельзя называть маркетом.Это даже не магазин,а какой-то грязный стихийный рынок.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:29

Re: Конкорд

Конкорд запустив кобренд з Еко маркетом?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:51

  IMPRINTER написав:господа, упали %% на остаток по ван-карт ... но всего 14 грн. - это как?
у вас также?

Мне аж 0,33 грн налили. ГЛ обещала исправиться, ждём. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:14

Какого Х по карте с платным снятием нала, по виртуалке у них платное зачисление сэпа? Так было по доходной.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:51

  IMPRINTER написав:Какого Х по карте с платным снятием нала, по виртуалке у них платное зачисление сэпа? Так было по доходной.

Та по Виртуалке бесплатное снятие нала. Правда ток предъявить карту в кассе не удастся, ну разве шо виртуально.
Лушый продукт не дотачалисс :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:43

Re: Конкорд

Открыл виртуальную в грн. Какой сейчас на ней % на остаток?
Р.с. закрыл сегодня видсоточку+
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:25

  andreyiskra написав:Открыл виртуальную в грн. Какой сейчас на ней % на остаток?
Р.с. закрыл сегодня видсоточку+

Майте совість, попередня сторінка viewtopic.php?p=4976768#p4976768
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 00:55

  klug написав:
  andreyiskra написав:Открыл виртуальную в грн. Какой сейчас на ней % на остаток?
Р.с. закрыл сегодня видсоточку+

Майте совість, попередня сторінка viewtopic.php?p=4976768#p4976768


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  clientage написав:
  IMPRINTER написав:Какого Х по карте с платным снятием нала, по виртуалке у них платное зачисление сэпа? Так было по доходной.

Та по Виртуалке бесплатное снятие нала. Правда ток предъявить карту в кассе не удастся, ну разве шо виртуально.
Лушый продукт не дотачалисс :mrgreen: :mrgreen:


где бесплатно? тока в евро бесплатно ... гривна и доллар - платно

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IMPRINTER
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  #<1 ... 848849850851
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