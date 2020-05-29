Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:25
Vorlon "Эко"срач нельзя называть маркетом.Это даже не магазин,а какой-то грязный стихийный рынок.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
lubarec
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:29
Конкорд запустив кобренд з Еко маркетом?
Кочевник
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:51
IMPRINTER написав:
господа, упали %% на остаток по ван-карт ... но всего 14 грн. - это как?
у вас также?
Мне аж 0,33 грн налили. ГЛ обещала исправиться, ждём.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:14
Какого Х по карте с платным снятием нала, по виртуалке у них платное зачисление сэпа? Так было по доходной.
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:51
IMPRINTER написав:
Какого Х по карте с платным снятием нала, по виртуалке у них платное зачисление сэпа? Так было по доходной.
Та по Виртуалке бесплатное снятие нала. Правда ток предъявить карту в кассе не удастся, ну разве шо виртуально.
Лушый продукт не дотачалисс
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:43
Открыл виртуальную в грн. Какой сейчас на ней % на остаток?
Р.с. закрыл сегодня видсоточку+
andreyiskra
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:25
andreyiskra написав:
Открыл виртуальную в грн. Какой сейчас на ней % на остаток?
Р.с. закрыл сегодня видсоточку+
Майте совість, попередня сторінка
viewtopic.php?p=4976768#p4976768
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Суб 30 тра, 2020 00:55
klug написав: andreyiskra написав:
Открыл виртуальную в грн. Какой сейчас на ней % на остаток?
Р.с. закрыл сегодня видсоточку+
Майте совість, попередня сторінка
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10 по валюті?
greenozon
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Додано: Суб 30 тра, 2020 01:06
clientage написав: IMPRINTER написав:
Какого Х по карте с платным снятием нала, по виртуалке у них платное зачисление сэпа? Так было по доходной.
Та по Виртуалке бесплатное снятие нала. Правда ток предъявить карту в кассе не удастся, ну разве шо виртуально.
Лушый продукт не дотачалисс
где бесплатно? тока в евро бесплатно ... гривна и доллар - платно
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
2
Повідомлень: 37290
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Додано: Суб 30 тра, 2020 07:40
IMPRINTER написав: clientage написав: IMPRINTER написав:
Какого Х по карте с платным снятием нала, по виртуалке у них платное зачисление сэпа? Так было по доходной.
Та по Виртуалке бесплатное снятие нала. Правда ток предъявить карту в кассе не удастся, ну разве шо виртуально.
Лушый продукт не дотачалисс
где бесплатно? тока в евро бесплатно ... гривна и доллар - платно
Так это Лушый чото недавно нахимичил
Я ж и свою Виртуалку брал под валютообмен, а теперь и там 0.5% за снятие в кассе
Я наличку редко снимаю, но все же. Особенно валюта
Похоже нуна Соседок с небес вернуть на землю, шобы они не Нео грезили, а таки делами бренными занялись
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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