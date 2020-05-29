RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 849850851852

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 08:06

Re: Конкорд

  clientage написав:Так это Лушый чото недавно нахимичил
Я ж и свою Виртуалку брал под валютообмен, а теперь и там 0.5% за снятие в кассе

Они раньше писали, что снятие в банкоматах и кассах других банков не предусмотрено, потому что карта виртуальная. Можно было снять только в кассах Конкорда с комиссией 0,8% по валюте и 1%+10 грн по гривне. Сейчас же можно снять и в банкоматах и в кассах други банков:
можливо з використанням картки за допомогою Мобільного додатку Apple/Google/Garmin Pay в безконтактних терміналах з функцією NFC

Тарифы указаны выше.
Если и был период бесплатного снятия, то короткий.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1176
З нами з: 31.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 09:24

Re: Конкорд

подскажите, с OneCard на карты других банков как толкается - так же хорошо как у Форварда / ПУМБа или бывают проблемы?

в свете 17го числа разумным видится оставить на Форвард картах 14999, а толкачем выбрать другой банк

"другой" с 10% знаю только Конкорд и Туду
cohan
 
Повідомлень: 168
З нами з: 27.09.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 09:44

  cohan написав:подскажите, с OneCard на карты других банков как толкается - так же хорошо как у Форварда / ПУМБа или бывают проблемы?

в свете 17го числа разумным видится оставить на Форвард картах 14999, а толкачем выбрать другой банк

"другой" с 10% знаю только Конкорд и Туду


моня, спорт
Hack-Stock
 
Повідомлень: 530
З нами з: 26.09.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 849850851852
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], ingtrans, jay2004, riwalir, sergise, solomia і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16266)
30.05.2020 09:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.