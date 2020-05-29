clientage написав:Так это Лушый чото недавно нахимичил Я ж и свою Виртуалку брал под валютообмен, а теперь и там 0.5% за снятие в кассе
Они раньше писали, что снятие в банкоматах и кассах других банков не предусмотрено, потому что карта виртуальная. Можно было снять только в кассах Конкорда с комиссией 0,8% по валюте и 1%+10 грн по гривне. Сейчас же можно снять и в банкоматах и в кассах други банков:
можливо з використанням картки за допомогою Мобільного додатку Apple/Google/Garmin Pay в безконтактних терміналах з функцією NFC
Тарифы указаны выше. Если и был период бесплатного снятия, то короткий.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
clientage написав: ж и свою Виртуалку брал под валютообмен, а теперь и там 0.5% за снятие в кассе Я наличку редко снимаю, но все же. Особенно валюта Похоже нуна Соседок с небес вернуть на землю, шобы они не Нео грезили, а таки делами бренными занялись
так я про это и говорю ... вы или трусы оденьте (уберите комисс за вход сэпом) или крестик снимите (уберите комисс за снятие нала) ...
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clientage написав: ж и свою Виртуалку брал под валютообмен, а теперь и там 0.5% за снятие в кассе Я наличку редко снимаю, но все же. Особенно валюта Похоже нуна Соседок с небес вернуть на землю, шобы они не Нео грезили, а таки делами бренными занялись
так я про это и говорю ... вы или трусы оденьте (уберите комисс за вход сэпом) или крестик снимите (уберите комисс за снятие нала) ...
С Привата бесплатно, причём с обеих сторон.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
У нас свято! Сьогодні свій день народження відзначає співзасновниця CONCORDBANK Юлия Соседка! ⠀ Це талановита, гармонійна, мудра жінка з надзвичайно доброю душею, компетентний керівник, багатодітна «Мати-героїня» та успішна бізнес-леді ⠀ Юлія Віліївна – неймовірно цілеспрямована особистість, джерело натхнення. багатьох благодійних проєктів міста. Людина, яка своєю невичерпною позитивною енергією заряджає й об'єднує наш великий і різносторонній колектив, перетворюючи нас на велику дружну родину. ⠀ Ми дуже Вас любимо і пишаємося Вами! ⠀ Зі святом.