Hack-Stock написав:
моня, спорт
У спорта и O.bank - 12%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 тра, 2020 12:46
У спорта и O.bank - 12%.
Додано: Суб 30 тра, 2020 13:51
У меня как-то насобиралось до 10000 максибонусов на альфовских аккаунтах, так подвернулась поездка в Киев, специально заезжал тарился в Кишене продуктами с большим сроком годности.
Так что бонусные программы всякие важны.
Ну а в целом я рад, что у меня в Сумах ЭКО есть, так как это 2% чистыми тупо на все, список исключений по сравнению с орехами меньше раз в 8.
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