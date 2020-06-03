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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 850851852853

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:46

  Hack-Stock написав:
  cohan написав:подскажите, с OneCard на карты других банков как толкается - так же хорошо как у Форварда / ПУМБа или бывают проблемы?

в свете 17го числа разумным видится оставить на Форвард картах 14999, а толкачем выбрать другой банк

"другой" с 10% знаю только Конкорд и Туду


моня, спорт

У спорта и O.bank - 12%.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 13:51

  Vorlon написав:
  WachtAmRhein написав:В Запорожье когда-то был ЭКО по адресу ул. Космическая 122

Он и сейчас по-моему есть (рядом с моей работой) - но то совсем не тот Эко, а забегаловка типа синего АТБ.

В настоящем Эко я был однажды в Киеве рядом с вокзалом - то есть можно сказать, что я его посетил :)


У меня как-то насобиралось до 10000 максибонусов на альфовских аккаунтах, так подвернулась поездка в Киев, специально заезжал тарился в Кишене продуктами с большим сроком годности.

Так что бонусные программы всякие важны.

Ну а в целом я рад, что у меня в Сумах ЭКО есть, так как это 2% чистыми тупо на все, список исключений по сравнению с орехами меньше раз в 8.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 07:06

Скажите, по Виртуалке - 10% на остаток, снижения хоть не намечается еще? А то уже устал искать, куда временно свободную гривну приткнуть.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:09

  Искатель написав:Скажите, по Виртуалке - 10% на остаток, снижения хоть не намечается еще? А то уже устал искать, куда временно свободную гривну приткнуть.

Так тілько ж поміняли. Може трошки вгомоняться. Хотя Яша з Катею спокою не дають ;(
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:10

  Искатель написав:Скажите, по Виртуалке - 10% на остаток, снижения хоть не намечается еще? А то уже устал искать, куда временно свободную гривну приткнуть.

Так кто ж его знает - снижение с 11 до 10 было достаточно неожиданно, но в ближайшее время вряд ли.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:16

Re: Конкорд

  lloydbanksua написав:но в ближайшее время вряд ли.

до речі, коли там настпний перегляд НБУ облікової ставки? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:27

  greenozon написав:
  lloydbanksua написав:но в ближайшее время вряд ли.

до речі, коли там настпний перегляд НБУ облікової ставки? :)

Вроде 11 июня..
lloydbanksua
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