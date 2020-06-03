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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 тра, 2020 12:46
Hack-Stock написав: cohan написав:
подскажите, с OneCard на карты других банков как толкается - так же хорошо как у Форварда / ПУМБа или бывают проблемы?
в свете 17го числа разумным видится оставить на Форвард картах 14999, а толкачем выбрать другой банк
"другой" с 10% знаю только Конкорд и Туду
моня, спорт
У спорта и O.bank - 12%.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 30 тра, 2020 13:51
Vorlon написав: WachtAmRhein написав:
В Запорожье когда-то был ЭКО по адресу ул. Космическая 122
Он и сейчас по-моему есть (рядом с моей работой) - но то совсем не тот Эко, а забегаловка типа синего АТБ.
В настоящем Эко я был однажды в Киеве рядом с вокзалом - то есть можно сказать, что я его посетил
У меня как-то насобиралось до 10000 максибонусов на альфовских аккаунтах, так подвернулась поездка в Киев, специально заезжал тарился в Кишене продуктами с большим сроком годности.
Так что бонусные программы всякие важны.
Ну а в целом я рад, что у меня в Сумах ЭКО есть, так как это 2% чистыми тупо на все, список исключений по сравнению с орехами меньше раз в 8.
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WachtAmRhein
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Додано: Чет 04 чер, 2020 07:06
Скажите, по Виртуалке - 10% на остаток, снижения хоть не намечается еще? А то уже устал искать, куда временно свободную гривну приткнуть.
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Искатель
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Додано: Чет 04 чер, 2020 09:09
Искатель написав:
Скажите, по Виртуалке - 10% на остаток, снижения хоть не намечается еще? А то уже устал искать, куда временно свободную гривну приткнуть.
Так тілько ж поміняли. Може трошки вгомоняться. Хотя Яша з Катею спокою не дають ;(
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Alien
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Додано: Чет 04 чер, 2020 09:10
Искатель написав:
Скажите, по Виртуалке - 10% на остаток, снижения хоть не намечается еще? А то уже устал искать, куда временно свободную гривну приткнуть.
Так кто ж его знает - снижение с 11 до 10 было достаточно неожиданно, но в ближайшее время вряд ли.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 04 чер, 2020 13:36
lloydbanksua написав: greenozon написав: lloydbanksua написав:
но в ближайшее время вряд ли.
до речі, коли там настпний перегляд НБУ облікової ставки?
Вроде 11 июня..
На время карантина почему не ноль???
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 04 чер, 2020 17:03
sens написав: lloydbanksua написав: greenozon написав:
до речі, коли там настпний перегляд НБУ облікової ставки?
Вроде 11 июня..
На время карантина почему не ноль???
Вам этот вопрос лучше Смолию задать.
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lloydbanksua
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