Я тоже думаю, что текущую ставку не оставят.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:29
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:46
Re: Конкорд
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:53
а може просто забить?
до осени хай грают в квача без нас, а там посмотрим
... делайте хоть что-нибудь!
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