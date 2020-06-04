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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 851852853854

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:29

  greenozon написав:
  lloydbanksua написав:
  greenozon написав:до речі, коли там настпний перегляд НБУ облікової ставки? :)

Вроде 11 июня..

  greenozon написав:ба... вже за тиждень ! вангую -1%


Я тоже думаю, что текущую ставку не оставят.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:46

Re: Конкорд

  lloydbanksua написав:Я тоже думаю, что текущую ставку не оставят.


значить нада стовбіцца :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:53

  greenozon написав:
  lloydbanksua написав:Я тоже думаю, что текущую ставку не оставят.


значить нада стовбіцца :)

а може просто забить?
до осени хай грают в квача без нас, а там посмотрим 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:17

clientage
тоже варіант!
ймовірно навіть кращий
а то шото вони надто в смак ввійшли
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:22

Марченко -фінміністр каже шо бюджет буде виконано.
Якщо це буде так то надія на підняття депо ставок незначна.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:31

  Квесторе_поверніться написав:Марченко -фінміністр каже шо бюджет буде виконано.
Якщо це буде так то надія на підняття депо ставок незначна.

А що на ваш погляд має більшу ймовірність трапитись: підняття ставок чи те що бюджет за таких умов буде виконано? Особисто в мене більші сумніви стосовно бюджету
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:38

  Квесторе_поверніться написав:Марченко -фінміністр каже шо бюджет буде виконано.
Якщо це буде так то надія на підняття депо ставок незначна.

Значить, піднімуть курс.
ricardo
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:42

  ricardo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Марченко -фінміністр каже шо бюджет буде виконано.
Якщо це буде так то надія на підняття депо ставок незначна.

Значить, піднімуть курс.

І курс не штовхне інфляцію вверх?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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