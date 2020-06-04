Я тоже думаю, что текущую ставку не оставят.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:29
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:46
Re: Конкорд
+50грн !
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Додано: Чет 04 чер, 2020 20:53
а може просто забить?
до осени хай грают в квача без нас, а там посмотрим
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:17
clientage
тоже варіант!
ймовірно навіть кращий
а то шото вони надто в смак ввійшли
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:22
Марченко -фінміністр каже шо бюджет буде виконано.
Якщо це буде так то надія на підняття депо ставок незначна.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:31
Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:38
Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:42
І курс не штовхне інфляцію вверх?
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