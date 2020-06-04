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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:29
greenozon написав:
ба... вже за тиждень ! вангую -1%
Я тоже думаю, что текущую ставку не оставят.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 04 чер, 2020 20:53
greenozon написав: lloydbanksua написав:
Я тоже думаю, что текущую ставку не оставят.
значить нада стовбіцца
а може просто забить?
до осени хай грают в квача без нас, а там посмотрим
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:17
clientage
тоже варіант!
ймовірно навіть кращий
а то шото вони надто в смак ввійшли
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greenozon
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:22
Марченко -фінміністр каже шо бюджет буде виконано.
Якщо це буде так то надія на підняття депо ставок незначна.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:31
Квесторе_поверніться написав:
Марченко -фінміністр каже шо бюджет буде виконано.
Якщо це буде так то надія на підняття депо ставок незначна.
А що на ваш погляд має більшу ймовірність трапитись: підняття ставок чи те що бюджет за таких умов буде виконано? Особисто в мене більші сумніви стосовно бюджету
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Alien
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:38
Квесторе_поверніться написав:
Марченко -фінміністр каже шо бюджет буде виконано.
Якщо це буде так то надія на підняття депо ставок незначна.
Значить, піднімуть курс.
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ricardo
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:42
ricardo написав: Квесторе_поверніться написав:
Марченко -фінміністр каже шо бюджет буде виконано.
Якщо це буде так то надія на підняття депо ставок незначна.
Значить, піднімуть курс.
І курс не штовхне інфляцію вверх?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:11
tarasum написав:
запитайте чому не зчитує карту конкорда? мені сказали з айбокса, що зчитувач тільки для моно((( занавіс((
У мене і Моно не зчитує чомусь. Правда я всього три айбокси попробував.
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ricardo
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