А, тоді попробую так, а то я лише по разу підносив - не хоче, вводжу номер.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:43
Re: Конкорд
Додано: Нед 07 чер, 2020 13:37
Раз 30 за год пополнял "Доходную" через Айбокс: никогда не считывало номер бесконтактно, все время ручками вводить приходилось.
Додано: Нед 07 чер, 2020 14:31
ребята, откуда нал в таких количествах?
на лотках торгуете?
или схемы, схемы, схемы
|