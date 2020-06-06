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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 852853854855

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:43

Re: Конкорд

  Striker написав:У меня всё считывает (Моно), только постоянно не с первого раза, на 3-5-й раз получается.

А, тоді попробую так, а то я лише по разу підносив - не хоче, вводжу номер.
ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:37

Раз 30 за год пополнял "Доходную" через Айбокс: никогда не считывало номер бесконтактно, все время ручками вводить приходилось.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:31

ребята, откуда нал в таких количествах?
на лотках торгуете?
или схемы, схемы, схемы :)
v57
 
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Подякував: 94 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 15:41

  v57 написав:ребята, откуда нал в таких количествах?
на лотках торгуете?
или схемы, схемы, схемы :)

Схемы, которые предполагают использование нала - это не схемы, а какое-то др***во
mustbe
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Повідомлень: 4183
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 15:41

Re: Конкорд

  v57 написав:откуда нал в таких количествах

В банкоматі з картки знімаю.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Конкорд (8545)
07.06.2020 15:41
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