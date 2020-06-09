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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:43
Striker написав:
У меня всё считывает (Моно), только постоянно не с первого раза, на 3-5-й раз получается.
А, тоді попробую так, а то я лише по разу підносив - не хоче, вводжу номер.
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ricardo
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Додано: Нед 07 чер, 2020 13:37
Раз 30 за год пополнял "Доходную" через Айбокс: никогда не считывало номер бесконтактно, все время ручками вводить приходилось.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 14:31
ребята, откуда нал в таких количествах?
на лотках торгуете?
или схемы, схемы, схемы
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v57
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:41
v57 написав:
ребята, откуда нал в таких количествах?
на лотках торгуете?
или схемы, схемы, схемы
Схемы, которые предполагают использование нала - это не схемы, а какое-то др***во
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mustbe
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:41
v57 написав:
откуда нал в таких количествах
В банкоматі з картки знімаю.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 16:55
mustbe написав: v57 написав:
ребята, откуда нал в таких количествах?
на лотках торгуете?
или схемы, схемы, схемы
Схемы, которые предполагают использование нала - это не схемы, а какое-то др***во
та ладно - не за спортзал же платить...
сейчас погода уже хорошая, прокладываем маршрут 2,5км до места где есть айбокс и "хороший" банкомат
и какбы и спорт и хобби.
одно не очень радует - раньше так можно было каждый день 15К, а сейчас только 5К )
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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Додано: Вів 09 чер, 2020 20:16
ricardo написав: Striker написав:
У меня всё считывает (Моно), только постоянно не с первого раза, на 3-5-й раз получается.
А, тоді попробую так, а то я лише по разу підносив - не хоче, вводжу номер.
Попробував знов на двох айбоксах - ні з першого, ні з другого, ні з четвертого разу не зчитують. Тільки вручну.
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ricardo
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Додано: Вів 09 чер, 2020 20:21
ricardo написав:
Попробував знов на двох айбоксах - ні з першого, ні з другого, ні з четвертого разу не зчитують. Тільки вручну.
Явно что-то не так. Я в 3-х разных айбоксах пополнял так. Последний раз сегодня, буквально полтора часа назад. А в магазинах нормально считывается?
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Striker
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Додано: Вів 09 чер, 2020 20:45
Striker написав:
А в магазинах нормально считывается?
В магазинах без проблем.
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ricardo
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Додано: Вів 09 чер, 2020 21:21
ricardo написав: Striker написав:
А в магазинах нормально считывается?
В магазинах без проблем.
У меня тоже доходная в ibox не считывается.
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