RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 852853854855

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:43

Re: Конкорд

  Striker написав:У меня всё считывает (Моно), только постоянно не с первого раза, на 3-5-й раз получается.

А, тоді попробую так, а то я лише по разу підносив - не хоче, вводжу номер.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 487
З нами з: 20.03.09
Подякував: 317 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:37

Раз 30 за год пополнял "Доходную" через Айбокс: никогда не считывало номер бесконтактно, все время ручками вводить приходилось.
Искатель
 
Повідомлень: 3838
З нами з: 22.02.16
Подякував: 579 раз.
Подякували: 2052 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:31

ребята, откуда нал в таких количествах?
на лотках торгуете?
или схемы, схемы, схемы :)
v57
 
Повідомлень: 2611
З нами з: 14.03.10
Подякував: 94 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 15:41

  v57 написав:ребята, откуда нал в таких количествах?
на лотках торгуете?
или схемы, схемы, схемы :)

Схемы, которые предполагают использование нала - это не схемы, а какое-то др***во
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4193
З нами з: 27.12.17
Подякував: 93 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 15:41

Re: Конкорд

  v57 написав:откуда нал в таких количествах

В банкоматі з картки знімаю.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33782
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1686 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 16:55

  mustbe написав:
  v57 написав:ребята, откуда нал в таких количествах?
на лотках торгуете?
или схемы, схемы, схемы :)

Схемы, которые предполагают использование нала - это не схемы, а какое-то др***во



та ладно - не за спортзал же платить...
сейчас погода уже хорошая, прокладываем маршрут 2,5км до места где есть айбокс и "хороший" банкомат
и какбы и спорт и хобби.
одно не очень радует - раньше так можно было каждый день 15К, а сейчас только 5К )
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3941
З нами з: 21.04.11
Подякував: 561 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:16

  ricardo написав:
  Striker написав:У меня всё считывает (Моно), только постоянно не с первого раза, на 3-5-й раз получается.

А, тоді попробую так, а то я лише по разу підносив - не хоче, вводжу номер.

Попробував знов на двох айбоксах - ні з першого, ні з другого, ні з четвертого разу не зчитують. Тільки вручну.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 487
З нами з: 20.03.09
Подякував: 317 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:21

  ricardo написав:Попробував знов на двох айбоксах - ні з першого, ні з другого, ні з четвертого разу не зчитують. Тільки вручну.

Явно что-то не так. Я в 3-х разных айбоксах пополнял так. Последний раз сегодня, буквально полтора часа назад. А в магазинах нормально считывается?
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
    https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 597
З нами з: 15.02.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:45

Re: Конкорд

  Striker написав:А в магазинах нормально считывается?

В магазинах без проблем.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 487
З нами з: 20.03.09
Подякував: 317 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:21

  ricardo написав:
  Striker написав:А в магазинах нормально считывается?

В магазинах без проблем.

У меня тоже доходная в ibox не считывается.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38
З нами з: 22.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 852853854855
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alien, MASolomko, Zonenor і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3168)
09.06.2020 21:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.