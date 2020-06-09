|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 23:17
Re: Конкорд
Тумбы купюры 1000грн. стали принимать.
Додано: Сер 10 чер, 2020 08:26
Интересно, как узнать, какие еще карты (кроме конкордовских Доходной и виртуальной) можно пополнить без наличия карты (это важно) в IBOX без комиссии?
Точно знаю, что карты Монобанк еще можно.
Кто сможет расширить список?
|