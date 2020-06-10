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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 853854855856

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:17

Re: Конкорд

Тумбы купюры 1000грн. стали принимать.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 08:26

Интересно, как узнать, какие еще карты (кроме конкордовских Доходной и виртуальной) можно пополнить без наличия карты (это важно) в IBOX без комиссии?
Точно знаю, что карты Монобанк еще можно.

Кто сможет расширить список?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 14:18

  Искатель написав:Интересно, как узнать, какие еще карты (кроме конкордовских Доходной и виртуальной) можно пополнить без наличия карты (это важно) в IBOX без комиссии?
Точно знаю, что карты Монобанк еще можно.

Кто сможет расширить список?

One card еще можно. Если говорить о других банках, то кроме моно ничего, вроде бы нет. Через Easypay, Приват, City24 - Альфа банк, Спортбанк.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:02

Re: Конкорд

  Искатель написав:какие еще карты (кроме конкордовских Доходной и виртуальной) можно пополнить без наличия карты (это важно) в IBOX без комиссии?

в контексті, підкажіть, будь-ласка, які обмеження діють на поповнення Дохідної через АйБокс при її наявності і без такої ?
Дякую
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 04:49

  stas_rst написав:
  Искатель написав:какие еще карты (кроме конкордовских Доходной и виртуальной) можно пополнить без наличия карты (это важно) в IBOX без комиссии?

в контексті, підкажіть, будь-ласка, які обмеження діють на поповнення Дохідної через АйБокс при її наявності і без такої ?
Дякую

По идее, в случае авторизации картой ограничений быть не должно.
По факту и у меня, и у многих других бесконтактный считыватель на IBOX не работает с картой Конкорда. В результате пополнить более чем на 4999 грн нельзя, на практике - пополнять не более чем на 4990 (т.к. более мелкие купюры всовывать не пробовал).
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 04:50

  lloydbanksua написав:
  Искатель написав:Интересно, как узнать, какие еще карты (кроме конкордовских Доходной и виртуальной) можно пополнить без наличия карты (это важно) в IBOX без комиссии?
Точно знаю, что карты Монобанк еще можно.

Кто сможет расширить список?

One card еще можно. Если говорить о других банках, то кроме моно ничего, вроде бы нет. Через Easypay, Приват, City24 - Альфа банк, Спортбанк.

Извините, не совсем понял. Уточните, пожалуйста: через терминалы Привата и Citi24 можно пополнить карту Альфа-банка без комиссии?! Это точно?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:30

  Искатель написав:
  lloydbanksua написав:
  Искатель написав:Интересно, как узнать, какие еще карты (кроме конкордовских Доходной и виртуальной) можно пополнить без наличия карты (это важно) в IBOX без комиссии?
Точно знаю, что карты Монобанк еще можно.

Кто сможет расширить список?

One card еще можно. Если говорить о других банках, то кроме моно ничего, вроде бы нет. Через Easypay, Приват, City24 - Альфа банк, Спортбанк.

Извините, не совсем понял. Уточните, пожалуйста: через терминалы Привата и Citi24 можно пополнить карту Альфа-банка без комиссии?! Это точно?

Карту Альфа банка - Easypay и City24. СпортБанк - Приватбанк и City24.
lloydbanksua
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  #<1 ... 853854855856
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