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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 23:17
Тумбы купюры 1000грн. стали принимать.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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Додано: Сер 10 чер, 2020 08:26
Интересно, как узнать, какие еще карты (кроме конкордовских Доходной и виртуальной) можно пополнить без наличия карты (это важно) в IBOX без комиссии?
Точно знаю, что карты Монобанк еще можно.
Кто сможет расширить список?
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Искатель
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Додано: Сер 10 чер, 2020 14:18
Искатель написав:
Интересно, как узнать, какие еще карты (кроме конкордовских Доходной и виртуальной) можно пополнить без наличия карты (это важно) в IBOX без комиссии?
Точно знаю, что карты Монобанк еще можно.
Кто сможет расширить список?
One card еще можно. Если говорить о других банках, то кроме моно ничего, вроде бы нет. Через Easypay, Приват, City24 - Альфа банк, Спортбанк.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 10 чер, 2020 17:02
Искатель написав:
какие еще карты (кроме конкордовских Доходной и виртуальной) можно пополнить без наличия карты (это важно) в IBOX без комиссии?
в контексті, підкажіть, будь-ласка, які обмеження діють на поповнення Дохідної через АйБокс при її наявності і без такої ?
Дякую
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stas_rst
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Додано: Чет 11 чер, 2020 04:49
stas_rst написав: Искатель написав:
какие еще карты (кроме конкордовских Доходной и виртуальной) можно пополнить без наличия карты (это важно) в IBOX без комиссии?
в контексті, підкажіть, будь-ласка, які обмеження діють на поповнення Дохідної через АйБокс при її наявності і без такої ?
Дякую
По идее, в случае авторизации картой ограничений быть не должно.
По факту и у меня, и у многих других бесконтактный считыватель на IBOX не работает с картой Конкорда. В результате пополнить более чем на 4999 грн нельзя, на практике - пополнять не более чем на 4990 (т.к. более мелкие купюры всовывать не пробовал).
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Искатель
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Додано: Чет 11 чер, 2020 04:50
lloydbanksua написав: Искатель написав:
Интересно, как узнать, какие еще карты (кроме конкордовских Доходной и виртуальной) можно пополнить без наличия карты (это важно) в IBOX без комиссии?
Точно знаю, что карты Монобанк еще можно.
Кто сможет расширить список?
One card еще можно. Если говорить о других банках, то кроме моно ничего, вроде бы нет. Через Easypay, Приват, City24 - Альфа банк, Спортбанк.
Извините, не совсем понял. Уточните, пожалуйста: через терминалы Привата и Citi24 можно пополнить карту Альфа-банка без комиссии?! Это точно?
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Искатель
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Додано: Чет 11 чер, 2020 09:30
Искатель написав: lloydbanksua написав: Искатель написав:
Интересно, как узнать, какие еще карты (кроме конкордовских Доходной и виртуальной) можно пополнить без наличия карты (это важно) в IBOX без комиссии?
Точно знаю, что карты Монобанк еще можно.
Кто сможет расширить список?
One card еще можно. Если говорить о других банках, то кроме моно ничего, вроде бы нет. Через Easypay, Приват, City24 - Альфа банк, Спортбанк.
Извините, не совсем понял. Уточните, пожалуйста: через терминалы Привата и Citi24 можно пополнить карту Альфа-банка без комиссии?! Это точно?
Карту Альфа банка - Easypay и City24. СпортБанк - Приватбанк и City24.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 11 чер, 2020 11:11
Искатель написав:
По идее, в случае авторизации картой ограничений быть не должно.
По факту и у меня, и у многих других бесконтактный считыватель на IBOX не работает с картой Конкорда. В результате пополнить более чем на 4999 грн нельзя, на практике - пополнять не более чем на 4990 (т.к. более мелкие купюры всовывать не пробовал).
вчора при авторизації через безконтакт АйБокс намалював обмеження в 50К грн ... от тільки проблема - досі не налаштовані термінали під прийом 1000 купюр, доводиться бігати інколи по навколишніх магазинах і аргументувати потребу поміняти новеньки 1К на старі 500 ... це постійний квест після отримання ЗП
а Приват, якого багато навколо, навіть за авторизації по власній картці, малює тільки 4999. То доводиться 1К купюри закидати по 4000 тис. (хоча й дуже швидко авторизує) і виходити СЕПом
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stas_rst
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