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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:19
ukrprom2014 написав: cohan написав:
это и виртуальной карты касается?
На виртуальной та же комиссия.
Вы о чем? В каком случае конкорд берет комиссию за р2р?
никому не верю
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:24
sens написав: ukrprom2014 написав: cohan написав:
это и виртуальной карты касается?
На виртуальной та же комиссия.
Вы о чем? В каком случае конкорд берет комиссию за р2р?
если через айкону толкать
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