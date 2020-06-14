Вы о чем? В каком случае конкорд берет комиссию за р2р?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:19
Вы о чем? В каком случае конкорд берет комиссию за р2р?
никому не верю
Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:24
Додано: Нед 14 чер, 2020 17:51
Re: Конкорд
Додано: Нед 14 чер, 2020 18:15
первый раз смотрю тему и банку. Как девственник
есть скрытые лимиты на пополнение или снятие в родном банкомате или отделении? или на п2п скрытые?
через родной банкомат безкоммисий? лимит есть какой-то?
например, форвард коко-дебит, 80к в день максимум снять в родном банкомате.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 14 чер, 2020 18:44
Девственник, откройте паспорт Лушего, там все есть
А еще мона почитать ветку хотя бы за полгода и вы поймете, шо это за тинейджер, у которого продукты менялись каждые 3 мес
... делайте хоть что-нибудь!
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