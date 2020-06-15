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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 855856857858>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:19

  ukrprom2014 написав:
  cohan написав:это и виртуальной карты касается?

На виртуальной та же комиссия.

Вы о чем? В каком случае конкорд берет комиссию за р2р?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:24

  sens написав:
  ukrprom2014 написав:
  cohan написав:это и виртуальной карты касается?

На виртуальной та же комиссия.

Вы о чем? В каком случае конкорд берет комиссию за р2р?

если через айкону толкать
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:51

Re: Конкорд

  sens написав:В каком случае конкорд берет комиссию за р2р?

У мене показує 0.5%.
Пробував з дебетової і віртуальної через p2p iсON'ою на Монобанк карту.
ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:15

первый раз смотрю тему и банку. Как девственник :)

есть скрытые лимиты на пополнение или снятие в родном банкомате или отделении? или на п2п скрытые?


через родной банкомат безкоммисий? лимит есть какой-то?

например, форвард коко-дебит, 80к в день максимум снять в родном банкомате.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:44

  proftpd66 написав:первый раз смотрю тему и банку. Как девственник :)

есть скрытые лимиты на пополнение или снятие в родном банкомате или отделении? или на п2п скрытые?


через родной банкомат безкоммисий? лимит есть какой-то?

например, форвард коко-дебит, 80к в день максимум снять в родном банкомате.

Девственник, откройте паспорт Лушего, там все есть
А еще мона почитать ветку хотя бы за полгода и вы поймете, шо это за тинейджер, у которого продукты менялись каждые 3 мес :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 20:25

proftpd66


- лимиты по п2п 30К в день суммарно по всем счетам
- снятие в банкомете эквивалент 1тыс долл в день по каждой карте
- есть также лимит на сеп, который можно поднять через гарячку
- а в родной кассе как договоритесь
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 01:06

  uaprofi написав:proftpd66


- лимиты по п2п 30К в день суммарно по всем счетам
- снятие в банкомете эквивалент 1тыс долл в день по каждой карте
- есть также лимит на сеп, который можно поднять через гарячку
- а в родной кассе как договоритесь


спасибо, это ганьба.

У Вас нету данных про Раду Банк? зраду :) :wink:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:30

https://concord.ua/ru/news/ura-mi-vidno ... oncordbank

Ура! Мы возобновляем 1% кешбека со всех оплат картами CONCORDBANK

В разгаре лето, поэтому мы решили порадовать своих клиентов и возобновить 1% кешбека со всех оплат картами, которые принимают участие в Бонусной программе нашего банка.

Все как и было раньше, клиент рассчитывается своей картой в кафе, магазине или в интернете и получает на бонусный счет 1% от потраченных средств. При накоплении 100 грн кешбек можно перевести на любую карту, просто выбрав необходимую во вкладке “Кешбек” в мобильном приложении icON25, или в веб-версии интернет-банкинга в разделе “Бонусная программа”.
Все просто, удобно и легко!
Поэтому пора тратить деньги на летние развлечения и получать за это бонусы от нашего банка.


https://icon25.ua/pub/bonus_rules.pdf
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:45

В умовах так і не знайшов Дохідної чи гривневої віртуалки і валютних Інджой.
Вони беруть участь у програмі КБ ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:11

Re: Конкорд

Ещё бы знать точный перечень карт, по которым доступен этот кешбек...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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