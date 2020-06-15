- лимиты по п2п 30К в день суммарно по всем счетам - снятие в банкомете эквивалент 1тыс долл в день по каждой карте - есть также лимит на сеп, который можно поднять через гарячку - а в родной кассе как договоритесь
- лимиты по п2п 30К в день суммарно по всем счетам - снятие в банкомете эквивалент 1тыс долл в день по каждой карте - есть также лимит на сеп, который можно поднять через гарячку - а в родной кассе как договоритесь
спасибо, это ганьба.
У Вас нету данных про Раду Банк? зраду
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Ура! Мы возобновляем 1% кешбека со всех оплат картами CONCORDBANK
В разгаре лето, поэтому мы решили порадовать своих клиентов и возобновить 1% кешбека со всех оплат картами, которые принимают участие в Бонусной программе нашего банка.
Все как и было раньше, клиент рассчитывается своей картой в кафе, магазине или в интернете и получает на бонусный счет 1% от потраченных средств. При накоплении 100 грн кешбек можно перевести на любую карту, просто выбрав необходимую во вкладке “Кешбек” в мобильном приложении icON25, или в веб-версии интернет-банкинга в разделе “Бонусная программа”. Все просто, удобно и легко! Поэтому пора тратить деньги на летние развлечения и получать за это бонусы от нашего банка.