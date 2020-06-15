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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 чер, 2020 19:22
stas_rst написав:
В умовах так і не знайшов Дохідної чи гривневої віртуалки і валютних Інджой.
Вони беруть участь у програмі КБ ?
Доходная уже не выпускается, поэтому и не принимает участие в программе КБ. Скорее всего только ONE/Дебетовая/Зарплатная.
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