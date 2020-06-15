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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 855856857858

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:22

  stas_rst написав:В умовах так і не знайшов Дохідної чи гривневої віртуалки і валютних Інджой.
Вони беруть участь у програмі КБ ?

Доходная уже не выпускается, поэтому и не принимает участие в программе КБ. Скорее всего только ONE/Дебетовая/Зарплатная.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:43

Re: Конкорд

Заканчивается срок действия Доходной. Пришла СМС, что новую карту можно получить в отделении. Ее перевыпустят в том же тарифном плане?
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:46

  Кащей написав:Заканчивается срок действия Доходной. Пришла СМС, что новую карту можно получить в отделении. Ее перевыпустят в том же тарифном плане?

Нет. Это указано в тарифах к карте. https://concord.ua/uploads/redactor/5ebbae07b48d2.pdf
Они, по сути, сейчас только One card предлагают, так что ее и сможете оформить.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:52

Re: Конкорд

Підняли відсоток по накопичувальному депозиту (з 12.25 до 12.75).
ricardo
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:09

  ricardo написав:Підняли відсоток по накопичувальному депозиту (з 12.25 до 12.75).

На 3 месяца, так и было 12.75 (с учетом бонуса 0,5% за открытие в iCOn25).
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:47

  ricardo написав:Підняли відсоток по накопичувальному депозиту (з 12.25 до 12.75).

то был какой то глюк скорее всего, потому как в иб - 10,75/10,25/10,25 %% на моменте
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 17:07

  Кассандра написав:
  ricardo написав:Підняли відсоток по накопичувальному депозиту (з 12.25 до 12.75).

то был какой то глюк скорее всего, потому как в иб - 10,75/10,25/10,25 %% на моменте

Так і є. Попробував відкрити депо накопичувальний. Провисіло весь день в роботі і на ранок "не успєшно". А тепер всі відсотки вниз.
ricardo
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 18:34

С такими ставками 10% на остаток по картам надолго явно не останется. Вангую 8%.
lloydbanksua
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