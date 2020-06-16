Доходная уже не выпускается, поэтому и не принимает участие в программе КБ. Скорее всего только ONE/Дебетовая/Зарплатная.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 чер, 2020 19:22
Додано: Пон 15 чер, 2020 19:43
Re: Конкорд
Заканчивается срок действия Доходной. Пришла СМС, что новую карту можно получить в отделении. Ее перевыпустят в том же тарифном плане?
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Додано: Пон 15 чер, 2020 19:46
Нет. Это указано в тарифах к карте.
Они, по сути, сейчас только One card предлагают, так что ее и сможете оформить.
Додано: Пон 15 чер, 2020 19:52
Re: Конкорд
Підняли відсоток по накопичувальному депозиту (з 12.25 до 12.75).
Додано: Пон 15 чер, 2020 20:09
Додано: Вів 16 чер, 2020 14:47
Додано: Вів 16 чер, 2020 17:07
Так і є. Попробував відкрити депо накопичувальний. Провисіло весь день в роботі і на ранок "не успєшно". А тепер всі відсотки вниз.
Додано: Вів 16 чер, 2020 18:34
С такими ставками 10% на остаток по картам надолго явно не останется. Вангую 8%.
Додано: Сер 17 чер, 2020 13:09
думал открывать или нет.
а оно стало 10.75... шо это происходит? почему так мало?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Сер 17 чер, 2020 13:34
Беріть на 1000 грн...а там видно буде.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, Stringer, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|