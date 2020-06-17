а по "доходной" снова есть кєшбєк?
или не участвует?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:48
а по "доходной" снова есть кєшбєк?
или не участвует?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Сер 17 чер, 2020 19:14
[quote="4993151:uaprofi"]а по "доходной" снова есть кєшбєк?
или не участвует?[/quote]
Не участвует.
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