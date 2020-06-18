а по "доходной" снова есть кєшбєк?
или не участвует?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:48
а по "доходной" снова есть кєшбєк?
или не участвует?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Сер 17 чер, 2020 19:14
[quote="4993151:uaprofi"]а по "доходной" снова есть кєшбєк?
или не участвует?[/quote]
Не участвует.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:07
по виртуальной не планируют порезать % на остаток?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:13
Вы прямо письменным заявлением их об этом попросите
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