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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 856857858859

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:48

а по "доходной" снова есть кєшбєк?
или не участвует?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 19:14

[quote="4993151:uaprofi"]а по "доходной" снова есть кєшбєк?
или не участвует?[/quote]
Не участвует.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:07

по виртуальной не планируют порезать % на остаток?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:13

  emeta написав:по виртуальной не планируют порезать % на остаток?

Вы прямо письменным заявлением их об этом попросите
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:11

  emeta написав:по виртуальной не планируют порезать % на остаток?

Так она по сути как Моно? Мне что-то подсказывает что обе вскоре слегка уменьшат процент.
Я смотрю у Конкорда 3$ на остаток по долларам, а есть ли возможность снять без перевода в гривну и без комиссии?
Adast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:21

  Adast написав:
  emeta написав:по виртуальной не планируют порезать % на остаток?

Так она по сути как Моно? Мне что-то подсказывает что обе вскоре слегка уменьшат процент.
Я смотрю у Конкорда 3$ на остаток по долларам, а есть ли возможность снять без перевода в гривну и без комиссии?

є, каса, паспорт (не завжди), доларовий інджой ... Бінго!
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:24

  Stringer написав:
  emeta написав:по виртуальной не планируют порезать % на остаток?

Вы прямо письменным заявлением их об этом попросите


Да тут отслеживать не успеешь изменения в тарифах..

Мне кажется, вы сильно переоцениваете влияние моих постов на регуляцию тарифов карточных продуктов банка
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:30

  stas_rst написав:є, каса, паспорт (не завжди), доларовий інджой ... Бінго!

Я смотрю их текущие тарифы, там только евро без комиссии в кассе можно снять:

http://i.piccy.info/i9/3b35e3540d30a5bd ... onkord.png
Adast
 
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  #<1 ... 856857858859
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