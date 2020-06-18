Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:48
а по "доходной" снова есть кєшбєк?
или не участвует?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Додано: Сер 17 чер, 2020 19:14
[quote="4993151:uaprofi"]а по "доходной" снова есть кєшбєк?
или не участвует?[/quote] Не участвует.
lloydbanksua
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:07
по виртуальной не планируют порезать % на остаток?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:13
emeta написав:
по виртуальной не планируют порезать % на остаток?
Вы прямо письменным заявлением их об этом попросите
Stringer
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:11
emeta написав:
по виртуальной не планируют порезать % на остаток?
Так она по сути как Моно? Мне что-то подсказывает что обе вскоре слегка уменьшат процент.
Я смотрю у Конкорда 3$ на остаток по долларам, а есть ли возможность снять без перевода в гривну и без комиссии?
Adast
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:21
Adast написав: emeta написав:
по виртуальной не планируют порезать % на остаток?
Так она по сути как Моно? Мне что-то подсказывает что обе вскоре слегка уменьшат процент.
Я смотрю у Конкорда 3$ на остаток по долларам, а есть ли возможность снять без перевода в гривну и без комиссии?
є, каса, паспорт (не завжди), доларовий інджой ... Бінго!
stas_rst
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:24
Stringer написав: emeta написав:
по виртуальной не планируют порезать % на остаток?
Вы прямо письменным заявлением их об этом попросите
Да тут отслеживать не успеешь изменения в тарифах..
Мне кажется, вы сильно переоцениваете влияние моих постов на регуляцию тарифов карточных продуктов банка
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:30
stas_rst написав:
є, каса, паспорт (не завжди), доларовий інджой ... Бінго!
Я смотрю их текущие тарифы, там только евро без комиссии в кассе можно снять:
http://i.piccy.info/i9/3b35e3540d30a5bd ... onkord.png
Adast
Повідомлень: 35
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:28
Для новых клиентов так как вы говорите. У многих остались валютные инджои, так без комиссии. Либо изворачивайтесь через депозитную карту(дебетную)
Hemi
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:33
А в Конкорде есть какой-то кешбек?
Сайт как-то непрозрачно этот момент разъясняет.
Adast
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