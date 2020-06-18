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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:56
Adast написав:
А в Конкорде есть какой-то кешбек?
Сайт как-то непрозрачно этот момент разъясняет.
да, 1% на всё грязными
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:10
Adast написав:
А в Конкорде есть какой-то кешбек?
Сайт как-то непрозрачно этот момент разъясняет.
1% на всё по One, вывод от 100грн
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:12
Не на все. На комунну, мобілки не розповсюджується.
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