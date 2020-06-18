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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 857858859860

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:56

  Adast написав:А в Конкорде есть какой-то кешбек?
Сайт как-то непрозрачно этот момент разъясняет.

да, 1% на всё грязными
Hack-Stock
 
Повідомлень: 556
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:10

  Adast написав:А в Конкорде есть какой-то кешбек?
Сайт как-то непрозрачно этот момент разъясняет.

1% на всё по One, вывод от 100грн
Hemi
 
Повідомлень: 25
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:12

Re: Конкорд

Не на все. На комунну, мобілки не розповсюджується.
Кочевник
 
Повідомлень: 1473
З нами з: 16.02.17
Подякував: 247 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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  #<1 ... 857858859860
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Конкорд (8592)
19.06.2020 14:10
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