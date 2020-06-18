да, 1% на всё грязными
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:56
Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:10
Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:12
Re: Конкорд
Не на все. На комунну, мобілки не розповсюджується.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:21
Так а кто-то пробовал между ними перекидывать валюту?
Судя по тарифам это должно быть бесплатно, но я не уверен что они это сделают без перевода в гривну и обратно.
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