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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:56
Adast написав:
А в Конкорде есть какой-то кешбек?
Сайт как-то непрозрачно этот момент разъясняет.
да, 1% на всё грязными
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Hack-Stock
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:10
Adast написав:
А в Конкорде есть какой-то кешбек?
Сайт как-то непрозрачно этот момент разъясняет.
1% на всё по One, вывод от 100грн
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Hemi
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:12
Не на все. На комунну, мобілки не розповсюджується.
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Кочевник
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:21
Hemi написав:
Для новых клиентов так как вы говорите. У многих остались валютные инджои, так без комиссии. Либо изворачивайтесь через депозитную карту(дебетную)
Так а кто-то пробовал между ними перекидывать валюту?
Судя по тарифам это должно быть бесплатно, но я не уверен что они это сделают без перевода в гривну и обратно.
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Adast
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:19
Если валюта своих карт совпадает, о какой конвертации идёт речь?
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Hemi
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:25
Hemi написав:
Если валюта своих карт совпадает, о какой конвертации идёт речь?
Я не очень в теме разбираюсь, но та же валютная Fast Card у Альфы не даст переслать деньги на валютную Моно без конвертации. Может внутри банка свои правила конечно.
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Adast
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:32
Стоп, вы хотите перевод с моно на конкорд? Валюты? Я думал разговор был за дебетнуи и one
Востаннє редагувалось Hemi
в П'ят 19 чер, 2020 17:41, всього редагувалось 2 разів.
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Hemi
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:36
Adast написав: Hemi написав:
Если валюта своих карт совпадает, о какой конвертации идёт речь?
Я не очень в теме разбираюсь, но та же валютная Fast Card у Альфы не даст переслать деньги на валютную Моно
без конвертации. Может внутри банка свои правила конечно.
валютные переводы в Украине между разными банками - запрещены
ЗЫ
исключение сфивты - между личными счетами и счетами родственников, но их цена обычно от 20долл за перевод
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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uaprofi
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:40
uaprofi написав:
валютные переводы в Украине между разными банками - запрещены
ЗЫ
исключение сфивты - между личными счетами и счетами родственников, но их цена обычно от 20долл за перевод
То есть на переводы внутри банка этот запрет не распространяется?
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Adast
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:41
Внутри банки ганяйте как хотите. Главное, чтобы карты были ваши
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Hemi
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