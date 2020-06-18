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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 858859860861>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:56

  Adast написав:А в Конкорде есть какой-то кешбек?
Сайт как-то непрозрачно этот момент разъясняет.

да, 1% на всё грязными
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:10

  Adast написав:А в Конкорде есть какой-то кешбек?
Сайт как-то непрозрачно этот момент разъясняет.

1% на всё по One, вывод от 100грн
Hemi
 
Повідомлень: 29
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:12

Re: Конкорд

Не на все. На комунну, мобілки не розповсюджується.
Кочевник
 
Повідомлень: 1474
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:21

  Hemi написав:Для новых клиентов так как вы говорите. У многих остались валютные инджои, так без комиссии. Либо изворачивайтесь через депозитную карту(дебетную)

Так а кто-то пробовал между ними перекидывать валюту?
Судя по тарифам это должно быть бесплатно, но я не уверен что они это сделают без перевода в гривну и обратно.
Adast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:19

Если валюта своих карт совпадает, о какой конвертации идёт речь?
Hemi
 
Повідомлень: 29
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:25

  Hemi написав:Если валюта своих карт совпадает, о какой конвертации идёт речь?

Я не очень в теме разбираюсь, но та же валютная Fast Card у Альфы не даст переслать деньги на валютную Моно без конвертации. Может внутри банка свои правила конечно.
Adast
 
Повідомлень: 38
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:32

Стоп, вы хотите перевод с моно на конкорд? Валюты? Я думал разговор был за дебетнуи и one
Востаннє редагувалось Hemi в П'ят 19 чер, 2020 17:41, всього редагувалось 2 разів.
Hemi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:36

  Adast написав:
  Hemi написав:Если валюта своих карт совпадает, о какой конвертации идёт речь?

Я не очень в теме разбираюсь, но та же валютная Fast Card у Альфы не даст переслать деньги на валютную Моно без конвертации. Может внутри банка свои правила конечно.


валютные переводы в Украине между разными банками - запрещены

ЗЫ
исключение сфивты - между личными счетами и счетами родственников, но их цена обычно от 20долл за перевод
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:40

  uaprofi написав:
валютные переводы в Украине между разными банками - запрещены

ЗЫ
исключение сфивты - между личными счетами и счетами родственников, но их цена обычно от 20долл за перевод

То есть на переводы внутри банка этот запрет не распространяется?
Adast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:41

Внутри банки ганяйте как хотите. Главное, чтобы карты были ваши
Hemi
 
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  #<1 ... 858859860861>
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