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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 858859860861

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:15

  Hemi написав:Внутри банки ганяйте как хотите. Главное, чтобы карты были ваши

Все одно нмд через гривню.
ricardo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:17

Re: Конкорд

Первый раз пишу плохо о Конкордушке.Вчера ради интереса отпавил сеп с мони,и вот пятница денег нет.ГЛ говорит 3 рабочих дня.Конкордушка куда катимся?Одумайся,зачем такой сервис в лучшем банке.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:22

  lubarec написав:Первый раз пишу плохо о Конкордушке.Вчера ради интереса отпавил сеп с мони,и вот пятница денег нет.ГЛ говорит 3 рабочих дня.Конкордушка куда катимся?Одумайся,зачем такой сервис в лучшем банке.

Седня в обед с Алки на Лушего за 30мин сэпа долитела :lol:
То Моню мучайте :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:28

или реквизиты проверяйте
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:33

  lubarec написав:Первый раз пишу плохо о Конкордушке.Вчера ради интереса отпавил сеп с мони,и вот пятница денег нет.ГЛ говорит 3 рабочих дня.Конкордушка куда катимся?Одумайся,зачем такой сервис в лучшем банке.

Позавчера отправлял с а-банка. Дошло за 1,5 часа. Вырывайте шерсть с кота
Hemi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:48

Re: Конкорд

  lubarec написав:Вчера ради интереса отпавил сеп с мони,и вот пятница денег нет.
Какие реквизиты использовали: прямые или транзитные?

Если прямые, то по закону банк зачисляет в день получения СЭП. Через транзитные — до 2 дней. А исходящий банк может играться с денежками до 3 банкдней.
Если реквизиты указаны ошибочны, то придётся ещё подождать пока они вернутся на моно.

После обеда СЭП с лучшего на Тас и Аллу зашёл быстро и успешно (тропы натоптаны).
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MASolomko
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Конкорд (8606)
19.06.2020 18:48
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