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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:15
Hemi написав:
Внутри банки ганяйте как хотите. Главное, чтобы карты были ваши
Все одно нмд через гривню.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:17
Первый раз пишу плохо о Конкордушке.Вчера ради интереса отпавил сеп с мони,и вот пятница денег нет.ГЛ говорит 3 рабочих дня.Конкордушка куда катимся?Одумайся,зачем такой сервис в лучшем банке.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:22
lubarec написав:
Первый раз пишу плохо о Конкордушке.Вчера ради интереса отпавил сеп с мони,и вот пятница денег нет.ГЛ говорит 3 рабочих дня.Конкордушка куда катимся?Одумайся,зачем такой сервис в лучшем банке.
Седня в обед с Алки на Лушего за 30мин сэпа долитела
То Моню мучайте
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:28
или реквизиты проверяйте
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:33
lubarec написав:
Первый раз пишу плохо о Конкордушке.Вчера ради интереса отпавил сеп с мони,и вот пятница денег нет.ГЛ говорит 3 рабочих дня.Конкордушка куда катимся?Одумайся,зачем такой сервис в лучшем банке.
Позавчера отправлял с а-банка. Дошло за 1,5 часа. Вырывайте шерсть с кота
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Hemi
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:48
lubarec написав:
Вчера ради интереса отпавил сеп с мони,и вот пятница денег нет.
Какие реквизиты использовали: прямые или транзитные?
Если прямые, то по закону банк зачисляет в день получения СЭП. Через транзитные — до 2 дней. А исходящий банк может играться с денежками до 3 банкдней.
Если реквизиты указаны ошибочны, то придётся ещё подождать пока они вернутся на моно.
После обеда СЭП с лучшего на Тас и Аллу зашёл быстро и успешно (тропы натоптаны).
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