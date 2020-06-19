lubarec написав:Первый раз пишу плохо о Конкордушке.Вчера ради интереса отпавил сеп с мони,и вот пятница денег нет.ГЛ говорит 3 рабочих дня.Конкордушка куда катимся?Одумайся,зачем такой сервис в лучшем банке.
Седня в обед с Алки на Лушего за 30мин сэпа долитела То Моню мучайте
lubarec написав:Первый раз пишу плохо о Конкордушке.Вчера ради интереса отпавил сеп с мони,и вот пятница денег нет.ГЛ говорит 3 рабочих дня.Конкордушка куда катимся?Одумайся,зачем такой сервис в лучшем банке.
Позавчера отправлял с а-банка. Дошло за 1,5 часа. Вырывайте шерсть с кота
lubarec написав:Вчера ради интереса отпавил сеп с мони,и вот пятница денег нет.
Какие реквизиты использовали: прямые или транзитные?
Если прямые, то по закону банк зачисляет в день получения СЭП. Через транзитные — до 2 дней. А исходящий банк может играться с денежками до 3 банкдней. Если реквизиты указаны ошибочны, то придётся ещё подождать пока они вернутся на моно.
После обеда СЭП с лучшего на Тас и Аллу зашёл быстро и успешно (тропы натоптаны).
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lubarec написав:Первый раз пишу плохо о Конкордушке.Вчера ради интереса отпавил сеп с мони,и вот пятница денег нет.ГЛ говорит 3 рабочих дня.Конкордушка куда катимся?Одумайся,зачем такой сервис в лучшем банке.
Ну про три дня у студентов в старой методичке прописано, которой уже два десятка лет... А моня неоднократно замечен в придерживании вечерних платежей по сэп, тем более в пятницу. Скорее всего хитропопый кошак отправит деньги в понедельник утром