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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 861862863864

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 16:40

маєте на увазі робим депозитний тріплєт (грн-дол-єв) + 3 каркти,
потім заводим віртуалки і потім те що ви написали? :o
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 17:11

greenozon
Дебетовую в гривне закрыл. В евро она не имеет смысла. А для доллара есть давно :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 23:28

  lubarec написав:Первый раз пишу плохо о Конкордушке.Вчера ради интереса отпавил сеп с мони,и вот пятница денег нет.ГЛ говорит 3 рабочих дня.Конкордушка куда катимся?Одумайся,зачем такой сервис в лучшем банке.


Точно Моня шалит. Сегодня закончившийся депозит с Монобанка отправил СЭПом на Конкорд в 9 утра, думая, что к обеду он будет уже на месте. Но нет, уже и день прошел, а денег нет :( А тут еще подогревает и то, что за получение еще заплатить нужно 1%. Обдиралово
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Моно https://monobank.ua/r/G8Cu Форвард банк http://lx4.me/c/mzTSUKRf
jurasja
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 23:37

jurasja Каюсь был не прав.Беру свои плохие слова о Конкордушке обратно.Моня паршивец на 4 рабочий день вернул деньги назад на карту.Конкордушка прости!
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 23:37

  lloydbanksua написав:
  ricardo написав:
  Striker написав:А в магазинах нормально считывается?

В магазинах без проблем.

У меня тоже доходная в ibox не считывается.


Пробуйте через G-Pay. Отлично считывается любая карта, даже при ее физическом отсутствии в кошельке и дает максимальный лимит на пополнение :)
Получить карту бесплатно и заработать за это кешбек 50/100 грн:
Моно https://monobank.ua/r/G8Cu Форвард банк http://lx4.me/c/mzTSUKRf
jurasja
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 02:53

  lubarec написав:jurasja Каюсь был не прав.Беру свои плохие слова о Конкордушке обратно.Моня паршивец на 4 рабочий день вернул деньги назад на карту.Конкордушка прости!

Ви впевнені? Судячи зі строків, то повернув банк отримувач. Перевірте правильність заповнення реквізитів.
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klug
 
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  #<1 ... 861862863864
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