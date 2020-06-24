маєте на увазі робим депозитний тріплєт (грн-дол-єв) + 3 каркти,
потім заводим віртуалки і потім те що ви написали?
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Додано: Сер 24 чер, 2020 16:40
маєте на увазі робим депозитний тріплєт (грн-дол-єв) + 3 каркти,
потім заводим віртуалки і потім те що ви написали?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 24 чер, 2020 17:11
greenozon
Дебетовую в гривне закрыл. В евро она не имеет смысла. А для доллара есть давно
Додано: Сер 24 чер, 2020 23:28
Точно Моня шалит. Сегодня закончившийся депозит с Монобанка отправил СЭПом на Конкорд в 9 утра, думая, что к обеду он будет уже на месте. Но нет, уже и день прошел, а денег нет А тут еще подогревает и то, что за получение еще заплатить нужно 1%. Обдиралово
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Додано: Сер 24 чер, 2020 23:37
jurasja Каюсь был не прав.Беру свои плохие слова о Конкордушке обратно.Моня паршивец на 4 рабочий день вернул деньги назад на карту.Конкордушка прости!
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
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Додано: Сер 24 чер, 2020 23:37
Пробуйте через G-Pay. Отлично считывается любая карта, даже при ее физическом отсутствии в кошельке и дает максимальный лимит на пополнение
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Додано: Чет 25 чер, 2020 02:53
Ви впевнені? Судячи зі строків, то повернув банк отримувач. Перевірте правильність заповнення реквізитів.
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