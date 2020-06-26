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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 863864865866>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 11:54

  ricardo написав:В банкоматах яких банків можна зняти гривні з дебетової картки без комісії?

Іду глянути в тарифи.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 11:59

Глянув
https://concord.ua/uploads/redactor/5ebbadb443c0f.pdf
вхід з двору 1%...вихід на халяву в любому банкоматі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 18:31

  Hemi написав:
  Adast написав:А в Конкорде есть какой-то кешбек?
Сайт как-то непрозрачно этот момент разъясняет.

1% на всё по One, вывод от 100грн

А на дебетній є кешбек?
ricardo
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 18:56

  jurasja написав:
  lubarec написав:Первый раз пишу плохо о Конкордушке.Вчера ради интереса отпавил сеп с мони,и вот пятница денег нет.ГЛ говорит 3 рабочих дня.Конкордушка куда катимся?Одумайся,зачем такой сервис в лучшем банке.


Точно Моня шалит. Сегодня закончившийся депозит с Монобанка отправил СЭПом на Конкорд в 9 утра, думая, что к обеду он будет уже на месте. Но нет, уже и день прошел, а денег нет :( А тут еще подогревает и то, что за получение еще заплатить нужно 1%. Обдиралово

Справедливости ради скажу, что это я натупил с реквизитами, Моня мне прислал pdf-бумажку, которую нужно было распечатать и подписать, а потом фото скинуть им, для изменения реквизитов на правильные и на следующий день уже СЭП долетел до Конкорда. Кстати, деньги зашли копейка в копейку, за входящий СЭП Конкорд ничего не взял
Получить карту бесплатно и заработать за это кешбек 50/100 грн:
Моно https://monobank.ua/r/G8Cu Форвард банк http://lx4.me/c/mzTSUKRf
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:25

кто как думает - сегодня проценты будут?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:32

  uaprofi написав:кто как думает - сегодня проценты будут?
30.06
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:35

  vitaliian написав:
  uaprofi написав:кто как думает - сегодня проценты будут?
30.06


было же в предпоследний рабочий день?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 20:08

  uaprofi написав:кто как думает - сегодня проценты будут?

Повиннi бути - чекаймо!
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:44

конь не высрал %%
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 00:12

может утром?
или таки выходит 29 рабочий?
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uaprofi
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