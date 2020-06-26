Іду глянути в тарифи.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 чер, 2020 11:54
Іду глянути в тарифи.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 25 чер, 2020 11:59
Глянув
вхід з двору 1%...вихід на халяву в любому банкоматі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 18:31
Додано: П'ят 26 чер, 2020 18:56
Справедливости ради скажу, что это я натупил с реквизитами, Моня мне прислал pdf-бумажку, которую нужно было распечатать и подписать, а потом фото скинуть им, для изменения реквизитов на правильные и на следующий день уже СЭП долетел до Конкорда. Кстати, деньги зашли копейка в копейку, за входящий СЭП Конкорд ничего не взял
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:25
кто как думает - сегодня проценты будут?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:32
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:35
было же в предпоследний рабочий день?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
Додано: П'ят 26 чер, 2020 20:08
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:44
конь не высрал %%
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Суб 27 чер, 2020 00:12
может утром?
или таки выходит 29 рабочий?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
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