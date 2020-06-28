ток что сернул )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 чер, 2020 00:33
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Додано: Суб 27 чер, 2020 20:30
чё так мерзко?
платит же - значит ко-ко = хороший
кстати как понимаю они посчитали %%% за 26 число включительно
за выходные не набросили? правильно?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
Додано: Пон 29 чер, 2020 11:50
Re: Конкорд
С 15.07.2020 по One card на остаток 8 %.
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