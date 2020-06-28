ток что сернул )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 чер, 2020 00:33
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Суб 27 чер, 2020 20:30
чё так мерзко?
платит же - значит ко-ко = хороший
кстати как понимаю они посчитали %%% за 26 число включительно
за выходные не набросили? правильно?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
Додано: Пон 29 чер, 2020 11:50
Re: Конкорд
С 15.07.2020 по One card на остаток 8 %.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
Додано: Пон 29 чер, 2020 12:23
Додано: Пон 29 чер, 2020 12:27
Так це віртуальна.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 29 чер, 2020 13:03
В Facebook идёт реклама VISA Infinity с 13% на остаток по гривне и 3,5% по доллару. Абонплата - 5000 грн. в год.
Додано: Пон 29 чер, 2020 13:20
Та спросите на мордокниге у Соседки какая реально там ставка то
А то она, небойсь, забыла поменять на 9%
... делайте хоть что-нибудь!
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