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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 863864865866

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 00:33

  uaprofi написав:может утром?
или таки выходит 29 рабочий?


ток что сернул )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 12:01

Кешбек в Конкорді не зразу вертається? Не так як в Моно чи А-банку?
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:30

чё так мерзко?
платит же - значит ко-ко = хороший :lol:

кстати как понимаю они посчитали %%% за 26 число включительно
за выходные не набросили? правильно?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 11:50

Re: Конкорд

С 15.07.2020 по One card на остаток 8 %.
https://concord.ua/uploads/redactor/5ef1b08b23968.pdf
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:23

  lubarec написав:С 15.07.2020 по One card на остаток 8 %.

На віртуальну теж.
ricardo
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 12:27

  lubarec написав:С 15.07.2020 по One card на остаток 8 %.
https://concord.ua/uploads/redactor/5ef1b08b23968.pdf

Так це віртуальна.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:03

В Facebook идёт реклама VISA Infinity с 13% на остаток по гривне и 3,5% по доллару. Абонплата - 5000 грн. в год.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:20

  Vorlon написав:В Facebook идёт реклама VISA Infinity с 13% на остаток по гривне и 3,5% по доллару. Абонплата - 5000 грн. в год.

Та спросите на мордокниге у Соседки какая реально там ставка то :)
А то она, небойсь, забыла поменять на 9% :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 13:21

clientage
Заглянул в тарифы - пока так, как написано.
Vorlon
 
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