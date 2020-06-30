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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 864865866867

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:37

  emeta написав:а до 15.07 какой % на остаток по виртуальной?

10%.
lloydbanksua
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Повідомлень: 57
З нами з: 22.04.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:04

Re: Конкорд

Кешбек ввели, чи ні?
Робив декілька покупок 24, 25, 26-го - не бачу ніц.
ricardo
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Повідомлень: 533
З нами з: 20.03.09
Подякував: 318 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 09:11

Ага, появився кешбек. Може, тому що перше число.
ricardo
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Повідомлень: 533
З нами з: 20.03.09
Подякував: 318 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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  #<1 ... 864865866867
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