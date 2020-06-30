10%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 21:04
Re: Конкорд
Кешбек ввели, чи ні?
Робив декілька покупок 24, 25, 26-го - не бачу ніц.
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