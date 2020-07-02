10%.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 21:04
Re: Конкорд
Кешбек ввели, чи ні?
Робив декілька покупок 24, 25, 26-го - не бачу ніц.
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:43
За Соседок навіть не згадали.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:19
Згадають пізніше
В ноябре-декабре мы начнем выпускать бизнес-карты и платежные карты для физлиц.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 02 лип, 2020 22:11
говорят, Пионерам можно снять вообще без паспорта под 3%
Зараз переглядають цей форум: Adast, patrikk, ramaz, ukrprom2014, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|